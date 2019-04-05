Убил ударом в голову: в полиции рассказали о смертельном ЧП в супермаркете Киева (видео)

В Киеве правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины после конфликта в супермаркете.

На следующий день после конфликта и удара в голову в супермаркете Киева тело пострадавшего мужчины у него дома без признаков жизни обнаружили его знакомые.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. "Вчера в Оболонское управление полиции поступило сообщение, что в комнате помещения по улице Маршала Тимошенко обнаружили тело 33-летнего мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия медики "скорой" констатировали смерть потерпевшего.

Как установили правоохранители, накануне между погибшим и неизвестным мужчиной возник конфликт в помещении супермаркета. После словесной перепалки подозреваемый ударил мужчину, который потерял сознание и упал. Правонарушитель с места происшествия скрылся.

"Знакомые пострадавшего привезли его на временное место жительства, а вечером на следующий день друзья обнаружили приятеля мертвым. Причина смерти мужчины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", - рассказали в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в торговом центре "Полярный" в супермаркете "Сильпо" на улице Калнышевского 4 апреля произошел конфликт между двумя покупателями, в ходе которого мужчина убил другого одним ударом в голову.