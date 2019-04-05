В Киеве мужчина одним ударом в голову убил покупателя в супермаркете (видео)

Сейчас мужчину, который нанес смертельный удар, разыскивают.

В Киеве в торговом центре "Полярный" в супермаркете "Сильпо" на улице Калнышевского 4 апреля произошел конфликт между двумя покупателями, в ходе которого мужчина убил другого одним ударом в голову.

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Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. "... возле отдела булочных изделий была небольшая словесная перепалка между двумя парнями. Затем один из них нанес резкий удар в голову второму парню. Все бы ничего, но парень упал, а через некоторое время скончался", - говорится в сообщении.

Как видно на обнародованном видео, после нанесения удара мужчина спокойно забрал заказанную ранее пиццу и пошел в сторону касс. Сейчас его разыскивают.

Ранее в Одессе был задержан мужчина, который на улице нанес тяжелое ножевое ранение студенту колледжа, отказавшемуся дать примерить свою форменную фуражку.