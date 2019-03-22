В Одесской области умер еще один работник дорожной службы, которого во время ремонта трассы сбил грузовик

Пострадавший скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

В Одесской области умер еще один работник дорожной службы, которого 21 марта во время ремонта трассы «Киев-Одесса» сбил грузовик.

Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская, 40-летний мужчина после ДТП был доставлен в районную больницу.

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«В результате травм, несовместимых с жизнью, пострадавший скончался в больнице», - сказала Гордиевская.

По ее словам, по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщил УНИАН, 21 марта в Ширяевском районе Одесской области, возле поселка Ревова, 31-летний водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и сбил работников дорожной службы, проводивших ремонтные работы. В результате наезда 60-летний мужчина погиб на месте, а его 40-летнего коллегу, получившего травмы, госпитализировали.