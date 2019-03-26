На Киевщине педагог в течение года развращал пятерых малолетних

Сейчас мужчину арестовали. Ему сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетних.

Под Киевом мужчина, который работает в образовательной сфере, в течение года развращал пятерых детей.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

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"Выяснено, что в течение года (с февраля 2018 года по февраль 2019) подозреваемый, неоднократно с целью удовлетворения своей половой страсти совершал физические развратные действия в отношении пяти малолетних", - говорится в сообщении.

Сейчас работнику образовательного учреждения сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетних за ч. 2 ст. 156 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет либо без такого.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной 3-летней дочкой.