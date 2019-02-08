Под суд пойдут родители-извращенцы, которые насиловали и снимали на видео 3-летнюю дочь

В Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной 3-летней дочкой.

Во время досудебного расследования уголовного производства установлено, что супруги с целью собственного обогащения использовали своего малолетнего ребенка 2013 года рождения в порнобизнесе и сексуальной эксплуатации, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Так, злоумышленники в течение 2,5 лет в Днепропетровской области и в г. Полтава совершили 63 эпизода преступной деятельности. На арендованных квартирах родители-извращенцы снимали видео порнографического характера со своим ребенком и продавали его через сеть.

"Девочку насиловали, развращали, удовлетворяли половую страсть неестественным способом, снимали на порнографические видео с 3-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Извращенцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Сейчас девочка находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации.