Под суд пойдут родители-извращенцы, которые насиловали и снимали на видео 3-летнюю дочь
В Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной 3-летней дочкой.
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Во время досудебного расследования уголовного производства установлено, что супруги с целью собственного обогащения использовали своего малолетнего ребенка 2013 года рождения в порнобизнесе и сексуальной эксплуатации, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
Так, злоумышленники в течение 2,5 лет в Днепропетровской области и в г. Полтава совершили 63 эпизода преступной деятельности. На арендованных квартирах родители-извращенцы снимали видео порнографического характера со своим ребенком и продавали его через сеть.
"Девочку насиловали, развращали, удовлетворяли половую страсть неестественным способом, снимали на порнографические видео с 3-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Извращенцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Сейчас девочка находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации.
Напомним, 45-летний мужчина из Киевской области насиловал своих двух дочерей 14 и 15 лет и снимал с ними порно, которым торговал.