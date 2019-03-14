В центре Николаева иномарка сбила беременную женщину на "зебре" (фото)

Пострадавшую увезла "скорая", об ее состоянии ничего не известно.

Днем на пр. Центральном (Ленина) в Николаеве автомобиль Mazda СX7 сбил беременную женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

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По словам очевидцев, ехавший в крайнем левом ряду автомобиль остановился, когда женщина вышла на переход, а вот девушка за рулем Mazda, двигавшейся в среднем ряду, не заметила переходившую дорогу беременную женщину и сбила ее, сообщает "Новости-N".

С места происшествия пострадавшую увезла "скорая", об ее состоянии ничего не известно. На месте происшествия работают полицейские.

Как сообщал УНИАН, 9 марта под Луцком автомобиль сбил насмерть известного журналиста.