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В центре Николаева иномарка сбила беременную женщину на "зебре" (фото)

18:38, 14 марта 2019
Происшествия
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В Николаеве иномарка сбила беременную женщину на пешеходном переходе / фото Новости-N

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По словам очевидцев, ехавший в крайнем левом ряду автомобиль остановился, когда женщина вышла на переход, а вот девушка за рулем Mazda, двигавшейся в среднем ряду, не заметила переходившую дорогу беременную женщину и сбила ее, сообщает "Новости-N".

С места происшествия пострадавшую увезла "скорая", об ее состоянии ничего не известно. На месте происшествия работают полицейские.

Как сообщал УНИАН, 9 марта под Луцком автомобиль сбил насмерть известного журналиста.

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Теги: #ДТП#Николаев#беременная пострадала в ДТП