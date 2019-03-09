"Возвращался с похорон": под Луцком автомобиль сбил насмерть известного журналиста (фото)

Женщина, которую сбили вместе с журналистом, находится в тяжелом состоянии.

Под Луцком 50-летний водитель легковушки сбил двух людей: мужчину и женщину. Пешеходы перебегали дорогу в неустановленном месте.

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В результате ДТП 57-летний мужчина, журналист местной телерадиокомпании, погиб, 40-летнюю женщину госпитализировали в отделение реанимации городской больницы, сообщили в полиции Волынской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщает местное издание "Район", погибший - известный волынский журналист Юрий Яцюк. Жена погибшего Ольга рассказала, что тот возвращался с похорон коллеги Романа Флишаровського. После того планировал еще посетить могилу отца.

По данным издания, состояние пострадавшей женщины оценивается как тяжелое.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 7 марта скончался журналист Николай Криволапов, который освещал трагическое ДТП на улице Сумской.