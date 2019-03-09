В Киеве пьяный подросток на угнанной машине протаранил патрульных (фото, видео)

В результате ДТП пострадал патрульный.

В ночь на 9 марта в Киеве по адресу улица Антоновича, 165 произошло ДТП. Столкнулись Lancia и патрульный автомобиль Toyoya Prius.

Авария случилась около 23:50, обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, Lancia была угнана ранее. Патрульные заметили автомобиль попадающий под ориентировку и пытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение.

Началась погоня, легковушка ехала по улице Антоновича в сторону Лыбедской площади. Перед перекрестком с улицей Загородней патрульные ехали параллельно с Lancia. В этот момент водитель преследуемой машины резко повернул влево и снес машину правоохранителей. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части.

В результате столкновения пострадал один патрульный, его травмы незначительные. Водителя Lancia удалось задержать. На месте он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 0,78 промилле, это превышает допустимую норму почти в 4 раза. Также выяснилось, что задержанный несовершеннолетний и он 2002 года рождения.

Как сообщал УНИАН, 8 марта в Одессе водитель впал в кому прямо за рулем авто.