В Одессе водитель впал в кому прямо за рулем авто

Мужчину реанимировали и передали родным.

На улице Космонавтов в Одессе патрульные спасли мужчину, который упал в состояние гипогликемической комы.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба Патрульной полиции Одесской области, около 4 часов утра патрульные получили вызов о брошенном автомобиле Mazda, который существенно препятствовал дорожному движению.

«На месте полицейские увидели в салоне автомобиля мужчину в бессознательном состоянии. Он едва дышал. Не теряя ни минуты, инспекторы вызвали скорую и начали оказывать пострадавшему помощь: открыв дверь и дав доступ свежему воздуху, попытались привести его в сознание», - говорится в сообщении.

Осмотрев авто, один из патрульных обнаружил пенсионное удостоверение инвалида 2 группы, глюкометр и инсулин. Инспекторы поняли, что мужчина находится в состоянии гипогликемической комы.

Врачи измерили показатель глюкозы у мужчины, он оказался смертельно низким.

«Стражи порядка вместе с работниками скорой оказали необходимую медицинскую помощь: дали шоколада, ввели инсулин, чем повысили уровень сахара до нормы и вывели мужчину из состояния комы. Впоследствии, перепарковали автомобиль и, дождавшись нормализации состояния самочувствия, сопроводили мужчину домой и передали родным», - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в городе Измаиле Одесской области в ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей.