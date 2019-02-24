В Одесской области в ДТП попало авто патрульных, пострадали двое правоохранителей

На регулируемом перекрестке водитель автомобиля Mazda при повороте налево не пропустил патрульный автомобиль Renault Duster, который двигался навстречу на зеленый сигнал светофора.

В городе Измаиле Одесской области в ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 23 февраля.

Отмечается, что на регулируемом перекрестке проспекта Мира и улицы Ивана Франко водитель автомобиля Mazda при повороте налево не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю Renault Duster, который двигался навстречу на зеленый сигнал светофора.

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«В результате произошло столкновение. Патрульные полицейские - водитель и пассажир - получили телесные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся соответствующие неотложные мероприятия. Начато расследование.

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