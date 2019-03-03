Во Львове под колесами поезда погиб киевлянин

На железнодорожном полотне обнаружено тело молодого человека без признаков жизни. Установлено, что это 21-летний киевлянин.

Во Львове полиция расследует обстоятельства гибели киевлянина в результате наезда поезда. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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«Сегодня, 3 марта, в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном полотне неподалёку от улицы Курмановича во Львове обнаружено тело мужчины без признаков жизни», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что это 21-летний киевлянин. Предварительно, мужчина погиб в течение ночи в результате наезда неизвестного поезда.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.