В Харькове грузовик столкнулся с кросовером: пострадал водитель (фото)
12:00, 19 февраля 2019Происшествия
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На место происшествия вызывали следственно-оперативную группу.
KIA Sportage и FAW столкнулись в Харькове / фото пресс-служба УПП в Харьковской области
В Слободском районе Харькова столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик китайского производства FAW.
Об этом сообщили в пресс-службе областной патрульной полиции.
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По данным копов, в результате столкновения травмы получил водитель "китайца". С места происшествия мужчину забрали медики и доставили в больницу.
Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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