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В Харькове грузовик столкнулся с кросовером: пострадал водитель (фото)

12:00, 19 февраля 2019
Происшествия
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KIA Sportage и FAW столкнулись в Харькове / фото пресс-служба УПП в Харьковской области

Об этом сообщили в пресс-службе областной патрульной полиции.

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По данным копов, в результате столкновения травмы получил водитель "китайца". С места происшествия мужчину забрали медики и доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу. 

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Теги: #ДТП в Харькове