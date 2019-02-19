В Харькове грузовик столкнулся с кросовером: пострадал водитель (фото)

На место происшествия вызывали следственно-оперативную группу.

В Слободском районе Харькова столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик китайского производства FAW.

Об этом сообщили в пресс-службе областной патрульной полиции.

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По данным копов, в результате столкновения травмы получил водитель "китайца". С места происшествия мужчину забрали медики и доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу.