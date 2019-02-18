В Киеве 23-летний парень повесился в подъезде многоэтажки

По предварительной информации, парень покончил жизнь самоубийством.

В понедельник, 18 февраля, в Киеве по адресу улица Приозерная, 2б обнаружили труп парня. Тело находилось в парадном многоэтажного дома между 11 и 12 этажами. Погибшему на момент смерти было 23 года.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 15:00. Об этом сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, парень покончил жизнь самоубийством. На теле внешних признаков насильственной смерти не обнаружили, а личность погибшего установили, ему было 23 года. Парень повесился на веревке в парадном. Конец петли был привязан за перила на лестничном пролете между 11 и 12 этажами.

К сожалению, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Что стало причиной такого поступка будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в Одессе повесился 29-летний военнослужащий.