В Одессе повесился 29-летний военнослужащий – СМИ

По информации местных СМИ, потерпевший не оставил предсмертной записки.

В Одессе правоохранители расследуют обстоятельства самоубийства молодого местного жителя.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области, тело 29-летнего мужчины было обнаружено его матерью по месту проживания в Приморском районе города.

По предварительной информации, потерпевший повесился. Информация о трагедии внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой «самоубийство») и по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает местное издание «КЕКС», ссылаясь на источник, потерпевший – военнослужащий. Он служил по контракту в воинской части в селе Дачное Беляевского района. Мужчина повесился на балконе собственной квартиры. Известно, что он не оставил предсмертной записки.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на территории домохозяйства обнаружен повешенным 7-летний мальчик.