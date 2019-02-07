В Одесской области найден повешенным 7-летний мальчик

По данным полиции, мальчик играл на стоге сена во дворе своего дома и запутался в цепях, висевших на опорах сенохранилища.

В Одесской области на территории домохозяйства обнаружен повешенным 7-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о трагедии, которая произошла в одном из сел Подольского района, сегодня в полицию сообщили врачи скорой помощи.

Правоохранители установили, что мальчик играл на стоге сена во дворе своего дома и запутался в цепях, висевших на опорах сенохранилища.

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«Его нашел старший брат, который в это время занимался хозяйством. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения», - сообщили в главке.

Отмечается, что семья благополучная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»).

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Белгороде-Днестровском Одесской области найден повешенным 20-летний житель Кривого Рога Днепропетровской области.