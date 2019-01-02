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В Одесской области 20-летнего юношу нашли повешенным в парке

12:13, 02 января 2019
Происшествия
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В Белгороде-Днестровском в парке нашли повешенным мужчину / фото Mediakritika.by

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, 1 января молодой человек был найден повешенным на дереве в парке Победы, расположенном в центре города - административном центре одноименного района области.

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«Сначала поступила информация, что это - якобы несовершеннолетний. Однако при осмотре тела обнаружен паспорт погибшего. Оказалось, что это 20-летний житель Кривого Рога Днепропетровской области», - сообщили в полиции.

Согласно предварительным выводам экспертов, следов насилия на теле не обнаружено, предполагается, что смерть наступила в результате повешения.

«По предварительной версии, это самоубийство», - отметили в отделе.

В настоящее время правоохранители устанавливают родственников погибшего, поскольку до сих пор в полицию заявлений о пропаже человека не поступало. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в одесской тюрьме и СИЗО в один день повесились двое заключенных.

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Теги: #самоубийство#Одесская область