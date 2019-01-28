На чердаке киевской многоэтажки нашли плантацию с коноплей (фото, видео)

Теплица была оборудована системой подогрева и освещения.

Правоохранители разоблачили в Киеве 54-летнего местного жителя, который обустроил на чердаке многоэтажки плантацию по выращиванию наркосодержащих веществ.

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Как сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева в Facebook, во время обыска в помещении на улице Лебедева правоохранители нашли 163 горшка с выращенными кустами конопли и около 30 кг похожего на растение вещества. Теплица была оборудована системой подогрева и освещения.

Злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных вещественных или их аналогов без цели сбыта) и ч 1 ст. 310 УК Украины (незаконное выращивание конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений).

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Изъятые вещества направили на проведение химической экспертизы.

Ранее в Киеве за сбыт наркотиков задержали вооруженную группу военных.