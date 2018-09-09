В Киеве задержали группу военных за сбыт наркотиков (фото)

Правоохранители непосредственно после сбыта психотропного вещества «амфетамин» в количестве 50 граммов задержали преступную группу в составе двух военнослужащих одной из воинских частей ВСУ и гражданского лица.

Военная прокуратура задержала в Киеве преступную вооруженную группу наркодельцов в погонах.

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

"Ночью 8 сентября военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины непосредственно после сбыта психотропного вещества «амфетамин» в количестве 50 граммов задержана преступная группа в составе двух военнослужащих одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины и гражданского лица. Наркодельцы в погонах закупали наркотики в Киеве, после чего распространяли их среди военнослужащих срочной и контрактной службы в учебном центре ВСУ в Черниговской области. Операция спланирована и проведена при содействии военного командования с целью разоблачения распространителей наркотических средств", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, задержание проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Киевской области и оперативными работниками Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Также в период проведения негласных следственных (розыскных) действий, военной прокуратурой задокументирован факт продажи вышеуказанными правонарушителями за август-сентябрь 2018 года психотропного вещества «амфетамин» в количестве 100 граммов.

Во время проведения обыска по месту проживания, а также транспортных средств задержанных лиц, изъяты 97 патронов к автоматическому огнестрельному оружию, 15 единиц взрывчатых пакетов, 11 дымовых шашек, 3 полиэтиленовых пакета с веществом, внешне похожим на наркотическое средство «каннабис», а также психотропное вещество «амфетамин» в количестве 200 граммов.

В настоящее время двум участникам преступной группировки готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а третьему их сообщнику - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 307 УК Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.