В Одессе женщина тяжело ранила ножом мужа-иностранца, который "лайкал" фото девушек в соцсетях

Сначала ревнивица заявила полиции, что возле дома на них с мужем напали, но оперативники обнаружили в квартире окровавленные пижамы и кухонный нож.

В Одессе женщина нанесла тяжелые ножевые ранения своему мужу-иностранцу за то, что он ставил «лайки» под фотографиями девушек, размещенных в социальных сетях.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вчера в Портофранковское отделение полиции от медицинских работников поступило сообщение о госпитализации 33-летнего гражданина одной из стран Ближнего Востока с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

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«Выехав в больницу, правоохранители опросили 31-летнюю сожительницу пострадавшего. Женщина рассказала, что возле дома на них напали неизвестные. Однако в ходе первоочередных следственных действий по месту их совместного проживания полицейские обнаружили вещественные доказательства, опровергающие показания одесситки», - рассказали в главке.

В частности, в квартире, расположенной в центре города, обнаружены окровавленные пижамы и кухонный нож.

Отмечается, что под давлением улик женщина призналась, что схватилась за нож, приревновав мужа к девушкам, фото которых он «лайкал» в одной из социальных сетей.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.