Насильник харьковской аптекарши четыре раза был осужден за подобные преступления (фото)

Мужчина был осужден за изнасилование в 1991, 1995, 2000 и 2009 годах.

Мужчина, которого задержали за изнасилование девушки-провизора в одной из аптек Харькова, имеет четыре судимости за подобные преступления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"Шесть минут - ровно столько понадобилось этому никчемному подонку, чтобы изнасиловать и чуть не убить молодую женщину на ее же рабочем месте на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что 44-летний задержанный уже несколько раз был осужден за изнасилование: в 1991 и 1995 годах по ч.1 ст. 117 УКУ, в 2000 году по ч.2 ст. 117 УКУ и в 2009 году по ч. 2 ст. 152 и ч. 2 ст. 153 УКУ.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 января мужчина зашел в аптеку и, воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном. Полицейские задержали злоумышленника по "горячим следам" в течение двух часов.