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В Харькове грабитель в аптеке изнасиловал девушку-провизора (фото)

08:49, 26 января 2019
Происшествия
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В Харькове в аптеке изнасиловали провизора / фото hk.npu.gov.ua

Происшествие произошло вечером 25 января, сообщение об инциденте правоохранители получили около 17.25, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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"Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали "по горячим следам" в течение двух часов. Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападавшем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение грабежа. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания.

фото hk.npu.gov.ua

Правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, известного американского певца задержали в Париже за групповое изнасилование.

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Теги: #Харьков#изнасилование#аптека