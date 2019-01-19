На станции метро Лукьяновская скончался мужчина - СМИ

Инцидент произошел около 11:20.

В субботу, 19 января, на перроне станции метро «Лукьяновская» умер мужчина, погибшему было 80 лет.

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Об этом сообщает "Информатор". Инцидент произошел около 11:20.

Как сообщили прибывшие на станцию медики, мужчина шел по перрону станции метро «Лукьяновская». В какой-то момент ему стало плохо и он упал. На помощь ему бросились очевидцы. Люди пытались привести мужчину в чувство и вызвали «скорую». Врачи боролись за жизнь потерпевшего около 30 минут, но все их старания оказались напрасны. Мужчина умер не приходя в сознание. На месте работала бригада скорой помощи и полиция метрополитена. Подробности произошедшего установит следствие.