В Киеве мужчина умер по пути на работу, не дойдя 30 метров до остановки

Точная причина смерти мужчины пока неизвестна, её установят эксперты.

В Киеве по адресу улица Академика Туполева, 7 обнаружили труп мужчины. Тело лежало на пешеходной зоне.

Инцидент случился около 06:40, сообщает "Информатор".

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По словам полицейских, мужчина, 1942 года рождения, шел на остановку общественного транспорта, чтобы поехать на работу. Не доходя до остановки 30 метров ему стало плохо.

Прохожие, которые шли мимо, кинулись на помощь мужчине и вызвали «скорую». К сожалению, прибывшим медикам, оставалось только констатировать смерть.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и санитары. Точную причину смерти установят эксперты.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября возле столичного метро нашли труп мужчины.