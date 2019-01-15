Задержан подозреваемый в поджоге здания Киево-Печерской лавры (фото)
Украинские правоохранители задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры.
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Об этом сообщает МВД Украины в Twitter. "Задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Это 24-летний мужчина без постоянного места жительства", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег матрасы, которые были в здании. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНИАН, пожар в двухэтажном здании, подлежащем реконструкции, на территории Киево-Печерской лавры начался около 16:00 14 января.
Задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Это 24-летний мужчина без постоянного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. За это ему грозит до десяти лет лишения свободы. pic.twitter.com/MEA9j7FuCB— МВД Украины (@MVS_UA) January 15, 2019