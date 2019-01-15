Задержан подозреваемый в поджоге здания Киево-Печерской лавры (фото)

Полиция квалифицировала пожар в Лавре как поджог.

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры.

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Об этом сообщает МВД Украины в Twitter. "Задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Это 24-летний мужчина без постоянного места жительства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег матрасы, которые были в здании. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, пожар в двухэтажном здании, подлежащем реконструкции, на территории Киево-Печерской лавры начался около 16:00 14 января.