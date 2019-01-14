Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном здании на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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"Пожар на ул. Лаврской ликвидирован", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте работало 12 единиц пожарно-спасательной техники и около 46 человек. Причины возникновения пожара установит следствие.

Как сообщал УНИАН, пожар в двухэтажном здании, подлежащем реконструкции, на территории Киево-Печерской лавры начался около 16.00. Горела крыша здания. В 19.11 пожар был локализован на площади 400 кв. м.