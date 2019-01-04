В Мелитополе мужчина зарубил топором пасынка и повесился сам

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В Мелитополе Запорожской области местный житель смертельно травмировал топором своего пасынка и покончил жизнь самоубийством через повешение.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области, инцидент произошел 3 января.

По данным полиции, к правоохранителям обратилась жительница Мелитопольского района, которая сообщила, что она потеряла связь со своим братом, который живет в Мелитополе.

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По указанному адресу была направлена группа быстрого реагирования. В частном доме полицейские обнаружили два трупа мужчин.

«Полицейскими предварительно установлено, что мужчина 1967 г.р. топором нанес многочисленные телесные повреждения пасынку 1994 г.р., от которых он скончался. После чего гражданин покончил жизнь самоубийством через повешение на месте происшествия», - сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Открыты уголовные производства по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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