В Одесской области пьяный мужчина отрезал ухо односельчанину

Нетрезвый мужчина обвинил односельчанина в краже, после чего избил его и отрезал ухо.

В Одесской области задержан местный житель, отрезавший ухо своему односельчанину.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, инцидент произошел в одном из сел Тарутинского района.

Установлено, что около часа ночи в дом 48-летнего мужчины пришел односельчанин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что гость предъявил хозяину претензию якобы за хищение у него продуктов питания.

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«После словесных обвинений он начал бить хозяина, а когда тот потерял сознание, ножом отрезал ему ухо и ушел. О происшествии полицейским сообщили родственники потерпевшего, которые на следующий день пришли его навестить», - рассказали в главке.

Вчера 31-летний злоумышленник был задержан (в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины). Изъято орудие преступления – нож.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.