В Киеве горел шестнадцатый этаж жилого дома

Пожар быстро ликвидировали, погибших и травмированных нет.

Столичные спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда, 13-А, в Оболонском районе. Горела одна из квартир на 16-м этаже.

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Как повідомляєтся на сайте ГСЧС, информация о пожаре поступила в Службу спасения около 4 утра 24 декабря. На место немедленно прибыли пожарные.

В 04:43 бойцы ликвидировали пожар. В результате возгорания повреждены личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры. Погибших и травмированных нет.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в ночь на 22 декабря горел отель, в котором летом этого года отравились 11 детей.