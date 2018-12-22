На Ивано-Франковщине горел отель, в котором летом отравились дети (видео)

Пожар возник в четырехэтажном здании недействующего отеля на мансардном этаже.

В Ивано-Франковской области в ночь на 22 декабря горел отель, в котором летом этого года отравились 11 детей.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, пожар возник в 19:59 в г. Яремча по ул. Свободы, 363А, в четырехэтажном здании недействующего отеля на мансардном этаже.

В 23:45 пожар был локализован на площади 700 м. кв, а в 01:17 - пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 48 человек. личного состава и 11 ед. техники ГСЧС.

Как сообщает местное издание kurs.if.ua, горел отель "Водопад", в котором в июле этого года отравились 11 детей. Отель "Водопад" расположен на берегу реки Прут в 30 км от горнолыжного курорта "Буковель".