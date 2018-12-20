На Херсонщине сбежал из колонии заключенный-паркурщик (видео)

За информацию о местонахождении беглеца предлагают 8 тысяч гривень вознаграждения.

Из колонии строгого режима в Херсонской области сбежал заключенный, который отбывал наказание за грабеж. В области введен в действие план «Перехват».

Читайте такжеВ Индонезии во время намаза из тюрьмы сбежали заключенные

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как сообщил корреспондент, это уже вторая попытка побега 28-летнего осужденного. Первая попытка была на Николаевщине – тогда его быстро поймали. В колонию в Херсонской области мужчину перевели неделю назад, он находился на особом учете, как склонный к побегам.

Отмечается, что сегодня в 11 ночи дежурный в колонии проверил, все ли на месте. Затем осужденный вышел якобы в туалет, выпрыгнул на крышу и сумел быстро перепрыгнуть ограду. Охранники бросились его догонять, но не смогли. По информации руководства колонии, мужчина занимался паркуром.

Правоохранители проверяют дороги во всех направлениях. За информацию о местонахождении беглеца предлагают 8 тысяч гривень вознаграждения.

Напомним, 6 декабря, в Киеве из здания суда сбежал подозреваемый в убийстве, находившийся до того под домашним арестом. На следующий день подозреваемый в убийстве Андрей Елкин приехал в Голосеевский районный суд, из которого бежал накануне, и сам позвонил в полицию, чтобы его взяли под стражу. Елкин уверяет, что сбежал из суда в знак протеста против содержания в СИЗО.