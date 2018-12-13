В Львове молодую пару ударило током из-за попытки сделать селфи на железнодорожной цистерне

Девушка находится в тяжелом состоянии, состояние молодого мужчины – средней тяжести.

Во Львове госпитализированы юноша и девушка, которые получили поражение током в связи с попыткой сделать селфи на железнодорожной цистерне.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня, 13 декабря, около 14.10 поступила информация о том, что на железнодорожных путях в районе станции «Пидзамче» во Львове двое молодых людей, парень и девушка, получили телесные повреждения в результате поражения электротоком. Сейчас они госпитализированы, врачи уточняют их диагнозы.

В полиции устанавливают, являются ли пострадавшие молодые люди жителями Львова или из другого региона.

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Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности травмированных.

Как сообщил координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, молодая пара делала селфи и забралась на цистерну. Им обоим примерно по 20 лет. Девушка сильно пострадала, мужчина меньше. Они госпитализированы.

Как сообщили медики, девушка находится в тяжелом состоянии, состояние молодого человека - средней тяжести.

Согласно информации источников, молодая пара делала селфи на цистерне с бензином грузового поезда.