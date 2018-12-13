В Львове молодую пару ударило током из-за попытки сделать селфи на железнодорожной цистерне
Во Львове госпитализированы юноша и девушка, которые получили поражение током в связи с попыткой сделать селфи на железнодорожной цистерне.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня, 13 декабря, около 14.10 поступила информация о том, что на железнодорожных путях в районе станции «Пидзамче» во Львове двое молодых людей, парень и девушка, получили телесные повреждения в результате поражения электротоком. Сейчас они госпитализированы, врачи уточняют их диагнозы.
В полиции устанавливают, являются ли пострадавшие молодые люди жителями Львова или из другого региона.
Читайте такжеНа Львовщине столкнулись военный грузовик и микроавтобус, пострадали 7 человек (фото)
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности травмированных.
Как сообщил координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, молодая пара делала селфи и забралась на цистерну. Им обоим примерно по 20 лет. Девушка сильно пострадала, мужчина меньше. Они госпитализированы.
Как сообщили медики, девушка находится в тяжелом состоянии, состояние молодого человека - средней тяжести.
Согласно информации источников, молодая пара делала селфи на цистерне с бензином грузового поезда.