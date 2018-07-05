В Чернигове школьница хотела сделать селфи на крыше вагона - попала в реанимацию (фото)

Восьмиклассница получила поражение электрическим током и ожоги 30% тела.

В Чернигове из-за попытки сделать селфи на крыше вагона 13-летняя школьница попала в реанимацию после поражения электротоком.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, вчера девушка вместе с тремя сверстниками гуляла по железнодорожным путям и ради развлечения залезла на вагон. В результате она получила поражение электрическим током и ожоги 30 процентов тела.

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Подразделением ювенальной превенции Черниговского отдела полиции установлено, что восьмиклассница с тремя друзьями шла по железнодорожным путям в кафе, а когда друзья обернулись, то увидели, что девушка залезла на один из вагонов стоящего поезда. Затем послышался громкий хлопок, и девушка упала на землю.

Каретой экстренной медицинской помощи пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где медики диагностировали ожоги I-III степени, ожоговый шок II степени. Сейчас девушка получает полную медицинскую помощь.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), что наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в Днепре девушка скончалась в ресторане, пытаясь сделать селфи.