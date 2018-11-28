В Днепре неизвестные взорвали банкомат и завладели деньгами, но потеряли шапку (фото, видео)

Как сообщили журналистам в полиции, это уже второй подобный случай, «проработанный» по одному сценарию.

В Днепре неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка» и скрылись с деньгами, полиция ввела в действие план «Перехват».

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел на на бульваре Славы, 7, в ночь на 28 ноября.

Как сообщили журналистам в полиции, это уже второй подобный случай, «проработанный» по одному сценарию.

По словам сотрудников патрульной полиции, грабители вставили в картоприемник банкомата трубу, через которую запустили газ, в результате чего произошел взрыв. После этого преступники завладели деньгами и скрылись с места происшествия.

По предварительной информации, злоумышленников было трое или больше. Один из преступников потерял на месте преступления шапку.

Взрыв был настолько сильным, что у магазина, в котором стоит банкомат, открылись двери и вылетели окна, а также пострадало имущество.

Преступники могли скрыться с места происшествия на автомобиле «ГАЗель» белого цвета.

На место инцидента в короткие сроки прибыла полиция и сотрудники охранной службы. Позже на место преступления прибыли следователи, кинологи и силы ГСЧС.

В октябре сообщалось, что неизвестные подожгли и взорвали банкомат «ПриватБанка» в Днепре.