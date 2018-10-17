В Днепре взорвали банкомат "Приватбанка"

Банк объявил награду в 75 тысяч гривень за информацию о злоумышленниках.

Неизвестные подожгли и взорвали банкомат «ПриватБанка» в Днепре, в результате чего выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, а банкомат – полностью разрушен.

Как сообщила пресс-служба банка, преступление совершено около 2 часов ночи в магазине «Панда» в Днепре. Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись. Сотрудники службы безопасности банка и следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления.

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Также сообщается, что банк объявил награду в 75 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Ранее на Киевщине группа неизвестных совершила разбойное нападение на работника «Укрпочты» и водителя автомобиля и похитили у них 200 тыс. грн, предназначенные для выплаты пенсий гражданам.