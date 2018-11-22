Выколоты глаза и изрезано лицо: появились подробности убийства АТОшника в Днепре

АТОшника Романюка убили на вокзале в Днепре.

У убитого в Днепре 41-летнего украинского военного Руслана Романюка были выколоты глаза и изрезано лицо.

Его убили по дороге домой, куда военнослужащий ехал в отпуск, пишет "Новая Тернопольска газета". Сообщается, что смерть наступила от удушения.

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Отмечается, что Романюк возвращался домой, но на железнодорожном вокзале в Днепре у него украли документы и личные вещи, после чего он обратился в полицию. Военный почти неделю жил на вокзале и ждал восстановления документов.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в заброшенном здании возле железнодорожного вокзала найден мертвым военный-контрактник; документов при нем не было.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, опознали тело волонтеры на территории вокзала, к которым тот обращался за помощью относительно проживания и питания.