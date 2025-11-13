Для нанесения комплексных ударов применили также ударные БпЛА.

В ночь на 13 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории РФ и временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины. Применили в том числе и ракеты "Фламинго". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, отмечается, что на ВОТ украинского Крыма есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местах хранения и подготовки БпЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории.

"На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Также, как проинформировали в Генштабе, поражены объекты и на территории РФ.

"Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БпЛА, реактивные дроны и ракеты различных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый", - отметили в Генштабе.

Удары ВСУ по оккупантам

Как сообщал УНИАН, 10 ноября подразделения Сил специальных операций (ССО) нанесли успешное поражение по нефтебазе "Гвардейская", что в поселке Гвардейское Симферопольского района временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали в насосную станцию на территории нефтебазы.

Нефтебаза "Гвардейская" является важным элементом топливо-логистической системы оккупационных властей в Крыму, ведь она играет роль в обеспечении военных объектов и транспорта вражеской армии.

