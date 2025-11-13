Перед выходными, 14 ноября, погода в Украине улучшится. Дожди покинут нашу страны, будет облачно с прояснениями, а температура повысится на несколько градусов. Теплее всего станет на западе Украины, где столбики термометров покажут +11°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +11°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
- В Тернополе 14 ноября ночью будет +2°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
- В Виннице завтра будет +2°...+12°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+10°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+12°.
- В Одессе 14 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +2°...+12°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +3°, днем +8°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +3°, днем +9°.
14 ноября - какой праздник, приметы погоды
14 ноября - апостола Филиппа. По приметам, если в этот день тепло, то и зима будет мягкая с частыми периодами потепления.