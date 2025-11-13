фотfreepik.com

Перед выходными, 14 ноября, погода в Украине улучшится. Дожди покинут нашу страны, будет облачно с прояснениями, а температура повысится на несколько градусов. Теплее всего станет на западе Украины, где столбики термометров покажут +11°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +11°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +13°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
  • В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
  • В Тернополе 14 ноября  ночью будет +2°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
  • В Виннице завтра будет +2°...+12°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+10°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+12°.
  • В Одессе 14 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
  • В Запорожье температура ночью +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +2°...+12°.
  • В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Северодонецке - ясно, температура ночью +3°, днем +9°.

14 ноября - какой праздник, приметы погоды

14 ноября - апостола Филиппа. По приметам, если в этот день тепло, то и зима будет мягкая с частыми периодами потепления.

