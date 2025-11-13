Разведчики ГУР из подразделения 'Артан' получили зарядные станции от 'Украинской команды', - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам спецподразделения "Артан" Главного управления разведки автономные зарядные станции, чтобы обеспечить бесперебойное питание их техники. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала большую партию зарядных станций бойцам спецподразделения "Артан" Главного управления разведки. Сегодня они проводят высокорискованные операции на горячих участках фронта и в глубоком тылу врага", - написал Палатный.

Он отметил, что разведчики подразделения "Артан" участвовали в боях за Киевскую область, защищали Бахмут, освобождали Харьковскую область, а также проводили спецоперации на Черном море и в оккупированном Крыму.

Видео дня

Артур Палатный отметил преимущества зарядных станций по сравнению с генераторами.

"Автономные зарядные станции, в отличие от генераторов, работают бесшумно. Так же бесшумно, как и наши разведчики. Уверен: эти зарядные станции повысят эффективность подразделения и помогут лучше выполнять поставленные задачи", - сказал он.

Ранее "Украинская команда" передавала крупные партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ, полку "Ахиллес" Сил беспилотных систем и другим военным подразделениям.