Артистка призналась, что раньше они хорошо общались.

Украинская певица, звезда "Территории А" Анжелика Рудницкая критически высказалась о своем коллеге Виталии Козловском и его прошлых поступках.

В интервью РБК-Украина она заявила, что использование русского является работой на Россию, даже если человек этого не осознает. На вопрос о том, можно ли простить Виталию Козловскому выступление на Красной площади в 2018 году, ведь во время полномасштабной войны он присоединился к армии, артистка ответила так:

"Для меня нет. Потому что маникюр этого военного лучше, чем у нас с вами. Я много раз была на фронте и не видела у военных этих маникюров. Возможно, я не права, но я хочу от него это услышать. Вот у меня с Виталием Козловским много лет были очень дружеские отношения. И мне было невероятно обидно видеть не только его выступление на Красной площади, но и с букетом у Штепы (пророссийская руководительница Славянска - ред.), которая открывала ворота и встречала с хлебом-солью оккупантов в Славянске, где страдали люди".

По ее словам, командир Козловского обещал, что армия "перевоспитает" певца, поэтому она хочет верить, что его возвращение к украинскому идет от чистого сердца.

Видео дня

"У человека должна быть четкая концепция, позиция. Она может сформироваться. Человек же развивается, в частности, интеллектуально. Он выбрасывает из себя лишнее, мы говорили о том балласте. Но чем он наполняется? Если новыми смыслами, я рада, я готова поддержать. Но я боюсь людей, которые туда-сюда. Эти люди - первые предатели, потому что им все равно, они как флюгеры", - добавила Рудницкая.

Напомним, недавно оказалось, что Виталий Козловский еще летом 2024 года уволился из армии.

Вас также могут заинтересовать новости: