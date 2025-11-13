Можно ли брать поваленные деревья в лесу: юрист объяснила, за что может быть штраф

Также эксперт рассказала, как законно заготовить древесину.

Некоторые украинцы считают, что из леса или посадки можно законно забрать дерево или большие ветки, которые упали в результате непогоды или остались после вырубки, но это не так.

Юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко рассказала УНИАН, что на самом деле можно брать из посадок или леса, а также объяснила, какой штраф за незаконно собранные дрова. Также эксперт рассказала, как законно заготовить древесину.

Можно ли забирать из леса дерево, которое упало?

Видео дня

Из леса самовольно нельзя забирать поваленные деревья, в частности, те которые упали вследствие непогоды, к примеру, бури. Для того, чтобы забрать поваленное дерево из леса, нужно специальное разрешение. Законодательно это регулируется Лесным кодексом Украины и Порядком специального использования лесных ресурсов, где указано, что любая древесина, находящаяся на территории лесного фонда, - это лесной ресурс и государственная собственность или собственность постоянного лесопользователя. Поваленные деревья, сухостой и бурелом заготавливают лесные хозяйства или предприятия в порядке проведения рубок.

Граждане могут брать из леса исключительно лесную подстилку и мелкие лесные остатки, которые уже упали на землю - к примеру, опавшие листья, хвоя, кора, мелкие веточки и сучки, которые упали (обычно диаметром до 3-5 сантиметров).

Для того, чтобы законно заготавливать дрова, гражданину нужно оформить лесорубный билет.

Какой штраф за сбор сухостоя или других дров?

Сбор сухостоя или других дров в лесу без разрешения квалифицируется как незаконная рубка и наказывается значительными штрафами и возмещением убытков. В частности, лицо могут наказать по статье 64 Кодекса Украины об админправонарушениях (Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, заготовки живицы). За незаконный сбор дров рядовым гражданам грозит штраф в размере от 102 гривен до 238 гривен. А для должностных лиц предусмотрен больший штраф - от 170 до 272 гривен.

Еще за сбор сухостоя могут наказать по статье 65 КУоАП (Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка), если действия лица квалифицируют как самовольную рубку. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 510 до 1020 гривен, а для должностных лиц - от 2550 гривен до 5100 гривен.

Кроме того, есть уголовная ответственность за незаконную рубку деревьев или кустарников в лесах или лесных насаждениях, в частности защитных, и за хранение, сбыт или перевозку срубленного. Это статья 246 Уголовного кодекса. В том случае, если действия лица причинили существенный вред лесному хозяйству, его могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч до 25 500 гривен, или суд может решить ограничить или лишить его свободы на срок до 3 лет. Стоит обратить внимание, что лицо будет обязано не только уплатить штраф, но и возместить убытки, причиненные лесному хозяйству, и эта сумма может значительно превышать размер штрафа.

Можно ли собирать дрова в посадке?

Нет, в посадке дрова собирать нельзя. Сбор дров в лесополосах, полезащитных полосах и других защитных насаждениях также запрещен без специального разрешения, поскольку на эти насаждения распространяется тот же правовой режим, который действует и в отношении лесного фонда.

За повреждение или самовольную рубку деревьев в посадке предусмотрена ответственность по статье 65-1 КУоАП. Рядовым гражданам за правонарушение грозит штраф в размере от 510 до 680 гривен, а для должностных лиц - от 1020 до 1530 гривен.

Для того, чтобы законно собирать дрова в посадке, нужно получить разрешение или ордер от органа или предприятия, на балансе которого это насаждение находится. К примеру, необходимый документ может предоставить местный совет, территориальная община, лесхоз или дорожная служба.

Как законно заготовить дрова? Есть ли закон, который позволяет собирать дрова в лесу?

В Украине нет закона, который бы позволял гражданам собирать в лесу любые дрова. Законно можно подбирать только маленькие веточки.

Самый простой путь, которым можно законно заготовить дрова, - купить их, обратившись в госпредприятие Леса Украины или его филиалы или воспользоваться государственным онлайн-ресурсом "ДроваЕ". Через "ДроваЕ" граждане могут заказать дрова онлайн с доставкой.

При покупке дров вам обязательно должны выдать товарно-транспортную накладную или чек-квитанцию, подтверждающие законность происхождения древесины. Эти документы нужно хранить.

Также дрова можно заготавливать самостоятельно, но для этого нужно получить специальное разрешение.

Где взять разрешение на сбор дров в лесу и как это сделать?

Лицо может взять разрешение на заготовку дров - для этого ему нужно обратиться с заявлением в государственное предприятие "Леса Украины" или в местный лесхоз. Они могут предоставить разрешение на заготовку дров в порядке рубок, и это не бесплатно - нужно будет оплатить стоимость древесины на пне или стоимость услуг. Суммы могут быть очень разные, поскольку зависят от ряда факторов, в частности от того, о какой именно древесине идет речь, в каком регионе будет вырубка.

После того, как лицо оплатит за древесину или за услугу, ему выдадут лесорубный билет, который является единственным документом, позволяющим самостоятельную рубку и сбор дров на определенном участке леса.

Что будет за хранение дров без документов?

Действующим законодательством пока не предусмотрено наказание именно за хранение дров без документов на частном дворе. Но есть штрафы, как я уже говорила, за незаконную заготовку, перевозку и сбыт дров. То есть, если правоохранительные органы докажут, что древесина, которую вы храните, была получена в результате незаконной рубки, даже если речь идет о сухостое или поваленные деревья, то наступит административная или уголовная ответственность.

справка Анастасия Руденко Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Окончила Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко по специальностям: Право и практическая психология. Получила два диплома бакалавра. Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Частное право и предпринимательство. Диплом магистра. Работала в органах местного самоуправления, хорошо ориентируется в сфере публичного права, административных процедур и защиты прав граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: