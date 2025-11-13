Модные обозреватели называют такой стиль отголоском старого Голливуда.

Похоже, в этом сезоне вечеринок модницы решили последовать совету Мэттью Макконахи из фильма "Как избавиться от парня за 10 дней" и просто украсить себя бриллиантами.

Как пишет Who What Wear, идея, высказанная еще два десятилетия назад, сейчас снова актуальна - вместо ярких сережек и блестящих туфель женщины выбирают утонченную классику ювелирного искусства. Модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер показали, как именно это выглядит в 2025-м.

Во время празднования 70-летия Крис Дженнер в стиле Джеймса Бонда звезды вышли в винтажных платьях и сверкали не только тканью, но и бриллиантами. Кендалл выбрала шелковое красное платье от Роберто Кавалли, а Хейли - черное мини от Боба Маки 1980-х годов. Обе сделали ставку на безупречные украшения: массивные круглые бриллиантовые серьги-гвоздики и колье, подчеркивающие линию ключиц.

Этот дуэт задал тон новому тренду, в котором минималистичные, но роскошные бриллиантовые комплекты вытесняют крупные геометрические серьги и причудливые формы, которые еще недавно доминировали в коллекциях Bottega Veneta или Mejuri. Модели доказали, что даже самый скромный наряд из архивов дизайнеров может выглядеть по-королевски, если правильно выбрать украшения.

Напомним, ранее был раскрыт секрет глубокого шоколадного маникюра Хейли Бибер, выполненного в технике "кошачий глаз".

