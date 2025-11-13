Певица рассказала, как на самом деле относится к коллеге.

Наталья Могилевская встретилась с Тиной Кароль и высказала искреннее мнение о ней. Неожиданно из уст певицы прозвучало признание в любви.

В Instagram-stories Могилевская призналась, что на самом деле наблюдает за Кароль с начала ее карьеры и все это время восхищалась присущей Тине нежностью и женственностью. По словам Натальи, она пытается перенять эту черту певицы в своем браке.

"Друзья, я так люблю эту девочку. Я наблюдаю за ней всю жизнь. Мне всегда не хватало такой нежности, женственности. Я уже с мужем почти четыре года и пытаюсь найти то, что этой девочке дается так легко, так естественно - быть такой женственной. Я не могу стоять рядом", - заявила Могилевская.

Две легенды украинского шоу-бизнеса встретились на одной съемочной площадке, где записали совместное видео. После многочисленных комплиментов в адрес Тины Наталья призналась, что не может перед ней устоять, и поцеловала ее в щеку. В ответ Кароль отреагировала кокетливым смехом.

К слову, это уже не первый раз, когда Наталья Могилевская целуется с другими известными певицами. Недавно момент близости произошел с Олей Цибульской.

