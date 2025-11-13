Причина горечи - танины, которые содержатся в составе напитка.

Зеленый чай - мощный суперпродукт, который может укрепить сердечно-сосудистую систему, ускорить метаболизм, улучшить когнитивные функции и снизить уровень сахара в крови. Однако, несмотря на эти преимущества, некоторые не любят этот напиток из-за его горького вкуса, пишет Tasting Table.

Издание пообщалось с основателем интернет-магазина чаев Балой Сардой, который дал советы, как смягчить горький вкус зеленого чая.

По его словам, температура воды - "самый важный фактор", на который следует обратить внимание, если вы хотите уменьшить горечь зеленого чая. Он отметил, что идеальная температура при заваривании должна быть от 70 до 80 градусов Цельсия.

"Заваривание зеленого чая при оптимальной температуре воды раскроет его полезные свойства для здоровья, не увеличивая его горечь", - говорится в статье.

Сарда объяснил, что "слишком горячая вода может обжечь листья зеленого чая", что приводит к чрезмерному выделению им танинов, которые способствуют горечи.

Есть и другие способы предотвратить горечь зеленого чая. Так, по словам Сарды, важную роль играет количество чайного листа. Он привел идеальную пропорцию листьев и воды, при которой горечь не будет ощущаться: на 210 мл воды нужно взять не более 2 г листьев.

Сорт листьев также влияет на общий вкус чая. Так, целые крупные листья, по сравнению с мелкими или пакетиками, часто дают менее горький вкус", - рассказал Сарда.

В конце концов, в слишком горький зеленый чай от советует добавить подсластитель:

"Небольшое количество меда или сахара может непосредственно сбалансировать горький вкус на вашем нёбе".

Если же вы беспокоитесь об уровне сахара в крови, возьмите вместо него сироп агавы, который имеет низкий гликемический индекс.

Ранее УНИАН писал о 5 полезных альтернативах зеленому чаю, в которых больше антиоксидантов. Эксперты, в частности, назвали такие напитки, как черный чай, белый чай, чай улун, матча и ройбуш.

