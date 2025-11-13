Украинский певец Женя Галич, чья группа O.Torvald заняла 24 место из 26 на "Евровидении" 2017 года, составил собственный список неудачных выступлений страны на международном песенном конкурсе.
В шоу NABARI музыкант получил задание назвать худших представителей Украины на "Евровидении". В примечании было указано, что себя называть нельзя. Когда Евгений признался, что всех не помнит, ведущий начал называть имена разных исполнителей. Галич остановил его на трех: Светлана Лобода, MARUV и Мика Ньютон:
"Я их вообще не помню, хоть убей. Этих, наверное, я и назову. Потому что Саша Пономарев и Джамала - легенды. Ziferblat и Go_A мне нравятся. У Меловина мне нравится не все творчество, но мы очень хорошо общаемся и подружились. Я в восторге от того, насколько он сильный человек, пахарь".
Галич добавил, что сам фанатеет от группы Go_A, а его дочь обожает Ziferblat, поэтому они недавно были на их концерте. "Они - гениальные музыканты и суперкрутые типы", - считает певец.
Также музыкант оценил выступление Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" и KALUSH с треком "Стефания". Однако, по его мнению, именно с песни, которая принесла группе победу на "Евровидении", начался ее "упадок".
Напомним, O.Torvald представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2017". Коллектив выступил с песней "Time" и занял 24-е место, набрав 36 баллов.