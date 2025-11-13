Певец отметил, что даже не помнит их выступления.

Украинский певец Женя Галич, чья группа O.Torvald заняла 24 место из 26 на "Евровидении" 2017 года, составил собственный список неудачных выступлений страны на международном песенном конкурсе.

В шоу NABARI музыкант получил задание назвать худших представителей Украины на "Евровидении". В примечании было указано, что себя называть нельзя. Когда Евгений признался, что всех не помнит, ведущий начал называть имена разных исполнителей. Галич остановил его на трех: Светлана Лобода, MARUV и Мика Ньютон:

"Я их вообще не помню, хоть убей. Этих, наверное, я и назову. Потому что Саша Пономарев и Джамала - легенды. Ziferblat и Go_A мне нравятся. У Меловина мне нравится не все творчество, но мы очень хорошо общаемся и подружились. Я в восторге от того, насколько он сильный человек, пахарь".

Галич добавил, что сам фанатеет от группы Go_A, а его дочь обожает Ziferblat, поэтому они недавно были на их концерте. "Они - гениальные музыканты и суперкрутые типы", - считает певец.

Также музыкант оценил выступление Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" и KALUSH с треком "Стефания". Однако, по его мнению, именно с песни, которая принесла группе победу на "Евровидении", начался ее "упадок".

Напомним, O.Torvald представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2017". Коллектив выступил с песней "Time" и занял 24-е место, набрав 36 баллов.

