95% карточных переводов находится в диапазоне ниже лимита в 100 тыс. грн.

Новые карточные лимиты, введенные коммерческими банками 1 июня 2025 года, не вызвали массового отказа граждан от переводов с карты на карту: количество таких операций сократилось в пределах 3-4%. Как рассказала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, незначительное сокращение количества p2p переводов не является критическим, поэтому сейчас речь не идет о пересмотре тактики банков относительно карточных лимитов.

"На мой взгляд, сокращение на 10-12% было бы уже достаточно знаковым. В таком случае мы не исключаем, что банки потенциально могли бы несколько смягчить лимиты. Уменьшение количества переводов, к сожалению, не влияет на количество лиц, чьи карты и счета используются в схемах незаконных финансовых операций (дропов) или случаев мошенничества, которые растут пропорционально выпуску новых карт", - отметила банкир.

Вместе с тем, Довгальская считает, что эффективность карточных лимитов как средства борьбы с теневыми схемами следует рассматривать в комплексе с другими важными механизмами. В частности вскоре Верховная Рада может рассмотреть законопроект, регулирующий ответственность дропов и регламентирующий создание "Реестра дропов".

Видео дня

"Карточные лимиты - это лишь один из самых простых механизмов препятствования дропам. По моему мнению, паспортизация номеров телефонов позволила бы частично решить этот вопрос. По крайней мере желающих участвовать в преступных схемах значительно бы уменьшилось. Также рынок ожидает создание государственного Реестра дропов. Попадание в него будет означать официальный запрет на пользование финансовыми услугами", - пояснила банкир.

Довгальская отметила, что сейчас карточные лимиты уже не вызывают такого общественного резонанса, как в начале их введения. Это объясняется тем, что большинство граждан не выходят за установленные пределы переводов, а также такие ограничения не угрожают и не затрагивают финансовые возможности большинства украинцев.

По ее данным, с момента введения новых карточных лимитов, 95% p2p-переводов находится в диапазоне значительно ниже 100 тыс. грн, а около 80% даже не достигают суммы в 50 тыс. грн.

Пока что банки оценивают эффективность новых лимитов, и на основе этих данных делают прогнозы на будущее. По прогнозу банкира, в ближайшие 6-9 месяцев вряд ли банки изменят размер карточных лимитов.

"Сейчас речь не идет о том, чтобы лимиты были как-то откорректированы. Ведь они действуют согласно нормативам финансового мониторинга. По крайней мере, на мой взгляд, до второй половины 2026 года глобальные изменения маловероятны. В целом существующие лимиты достаточно сбалансированы, но они не устраняют проблему полностью: это важная, но лишь дополнительная преграда для мошенников", - подытожила эксперт.

Ограничение карточных переводов - другие новости

С 1 ноября некоторые украинские банки начали снижать лимиты на переводы средств между лицами до 50 тыс. грн в месяц. Эти ограничения касаются людей с высоким уровнем риска, или которые не могут подтвердить своих доходов.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, эти изменения могут существенно повлиять на часть украинцев, которые даже не подозревают, что входят в "рисковую" группу. При этом он советует гражданам своевременно обновлять данные в банке и предоставлять документы об официальных доходах.

С 1 июня, согласно Меморандуму украинских банков, лимиты на карточные перево ды и переводы через реквизиты IBAN уменьшились со 150 тыс грн до 100 тыс грн в месяц. При этом для клиентов, определенных банками как высокорисковые, установлено ограничение в 50 000 гривен в месяц.

Такие ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN, как в пределах Украины, так и за ее пределы. В то же время эти лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, в частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах.

Вас также могут заинтересовать новости: