Певца поддержали его коллеги.

Известный украинский певец Владимир Дантес снова поднял глубокую тему в сети. Артист на фоне слухов о разрыве с Дашей Кацуриной заговорил о своем одиночестве.

В соцсети Threads Дантес написал, что несмотря на большой круг общения, не может дождаться сообщения от "той самой":

"Одиночество - у тебя много друзей, команда, люди, которые тебе интересны и которые хотят с тобой общаться, а ты просто обновляешь ленту во всех приложениях и ждешь пока тебе напишет тот самый человек...Но он не пишет..."

Подписчики по-разному восприняли сообщение артиста. Кто-то увидел в этом иронию, а кто-то продолжил дискуссию о проблеме одиночества.

Видео дня

В то же время Владимиру ответили и его коллеги по шоубизнесу. В частности, Вадим Олейник, с которым ранее Дантес выступал вместе в дуэте "ДиО.фильмы". Певец в шутку отметил, что так же ждет ответа от самого Вовы:

"Я тебе писал, ты не отвечаешь..."

А вот Андрей Бедняков наоборот поддержал артиста, отметив, что уже пишет ему сообщение. Оригинально к ответу подошел Коля Серга, который описал возможную ситуацию девушки, от которой ждет ответ Дантес.

"Братан, у нее сейчас обыски. Подожди", - отметил шоумен.

Откликнулся и бессменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, который пригласил Владимира на проект:

"Володя, заполни анкету на сайте..."

Ранее Дантес озадачил сеть разговорами о снах и неразделенной любви.

Вас также могут заинтересовать новости: