14 ноября по новому церковному календарю в Украине православные чтят память одного из 12 апостолов Христовых - святого Филиппа. В этот же день - заговенье перед началом последнего в году Рождественского поста. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с праздником, чего нельзя делать и какой сегодня церковный праздник по старому стилю.
Какой праздник сегодня церковный в Украине по новому календарю
14 ноября (27 ноября по старому стилю) в православной церкви Украины вспоминают святого апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа.
В писаниях сказано, что Филипп родился в Вифсаиде, был образован, а свою жизнь посвятил служению православию. Также он обладал даром чудотворения. После Вознесения Христова апостол ушел проповедовать в Галилею, Грецию и другие страны.
Филипп совершал множество чудес: он сумел воскресить умершего ребенка, а также еще одного мертвого человека в городе Иераполе Сирийском – там жители потребовали от апостола оживить покойника прямо во время похорон. В Греции апостола пытались убить иерусалимские книжники, но внезапно ослепли. Также по молитвам Филиппа многие исцелялись и принимали крещение.
Апостол погиб в 87 лет: его и Варфоломея казнили за проповедь в Иераполе Фригийском (ныне Турция). Когда их распяли вниз головой, то началось землетрясение. Испуганные палачи сняли Варфоломея с креста, а апостол Филипп молился за прощение мучителей до самой смерти. Мощи святого хранились в гробнице на месте казни, около 560 года их перенесли в Рим - ныне они находятся в храме Двенадцати Апостолов.
Какой сегодня православный праздник отмечают еще:
- почитают святого благоверного Византийского императора Юстиниана и императрицу Феодору;
- святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского.
Также сегодня - заговенье на Рождественский пост (Филиппов пост, Филипповку).
Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому календарю
Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому стилю - 14 ноября отмечают день памяти святых братьев Космы и Дамиана Асийских.
С какими молитвами обращаются к апостолу, что можно делать сегодня
В молитвах к святому Филиппу просят избавления от болезней, особенно глазных, а также о помощи в скорби.
В народе праздник называют Филиппов день, Заговенье. Согласно древним обычаям, сегодня стараются не работать, устраивают застолья и сытно питаются, чтобы набраться сил перед постом. Филиппов день - последний перед Рождественским постом, когда можно употреблять мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и другую скоромную пищу. Поэтому хозяйки обычно готовятся заранее: замешивают тесто, готовят начинки для пирогов, варят холодец.
С этой даты в народе начинается "волчий месяц" или "волчьи свадьбы": в старину считалось, что волки перестают бояться людей и подходят близко к домам. Также Филиппов день завершает свадебный сезон.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 14 ноября не следует гневаться, ругаться, лениться, отказывать в помощи. Церковь осуждает жадность, зависть, чревоугодие, уныние.
По народным приметам сегодня нельзя:
- делать уборку - вместе с мусором и грязной водой можно из дома "вынести" благополучие;
- ходить в лес - можно попасть на агрессивных диких животных;
- переедать.
Также сегодня не советуют лениться, чтобы не отпугнуть деньги и удачу.
Приметы 14 ноября
Наблюдая за погодой и природой в этот день, можно узнать какой будет зима:
- день теплый - и зима такой будет;
- на деревьях еще есть листья - к суровому зимнему сезону;
- сыро - в конце января будет очень холодно;
- вороны шумят и каркают - к оттепели.
Если на Филиппов день иней на деревьях и земле с утра - к урожаю овса, а если тепло и идет дождь - будет урожай пшеницы.