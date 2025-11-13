Православный праздник сегодня в народе называют Заговенье.

14 ноября по новому церковному календарю в Украине православные чтят память одного из 12 апостолов Христовых - святого Филиппа. В этот же день - заговенье перед началом последнего в году Рождественского поста. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с праздником, чего нельзя делать и какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой праздник сегодня церковный в Украине по новому календарю

14 ноября (27 ноября по старому стилю) в православной церкви Украины вспоминают святого апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа.

В писаниях сказано, что Филипп родился в Вифсаиде, был образован, а свою жизнь посвятил служению православию. Также он обладал даром чудотворения. После Вознесения Христова апостол ушел проповедовать в Галилею, Грецию и другие страны.

Видео дня

Филипп совершал множество чудес: он сумел воскресить умершего ребенка, а также еще одного мертвого человека в городе Иераполе Сирийском – там жители потребовали от апостола оживить покойника прямо во время похорон. В Греции апостола пытались убить иерусалимские книжники, но внезапно ослепли. Также по молитвам Филиппа многие исцелялись и принимали крещение.

Апостол погиб в 87 лет: его и Варфоломея казнили за проповедь в Иераполе Фригийском (ныне Турция). Когда их распяли вниз головой, то началось землетрясение. Испуганные палачи сняли Варфоломея с креста, а апостол Филипп молился за прощение мучителей до самой смерти. Мощи святого хранились в гробнице на месте казни, около 560 года их перенесли в Рим - ныне они находятся в храме Двенадцати Апостолов.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают святого благоверного Византийского императора Юстиниана и императрицу Феодору;

святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского.

Также сегодня - заговенье на Рождественский пост (Филиппов пост, Филипповку).

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому календарю

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому стилю - 14 ноября отмечают день памяти святых братьев Космы и Дамиана Асийских.

С какими молитвами обращаются к апостолу, что можно делать сегодня

В молитвах к святому Филиппу просят избавления от болезней, особенно глазных, а также о помощи в скорби.

В народе праздник называют Филиппов день, Заговенье. Согласно древним обычаям, сегодня стараются не работать, устраивают застолья и сытно питаются, чтобы набраться сил перед постом. Филиппов день - последний перед Рождественским постом, когда можно употреблять мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и другую скоромную пищу. Поэтому хозяйки обычно готовятся заранее: замешивают тесто, готовят начинки для пирогов, варят холодец.

С этой даты в народе начинается "волчий месяц" или "волчьи свадьбы": в старину считалось, что волки перестают бояться людей и подходят близко к домам. Также Филиппов день завершает свадебный сезон.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 14 ноября не следует гневаться, ругаться, лениться, отказывать в помощи. Церковь осуждает жадность, зависть, чревоугодие, уныние.

По народным приметам сегодня нельзя:

делать уборку - вместе с мусором и грязной водой можно из дома "вынести" благополучие;

ходить в лес - можно попасть на агрессивных диких животных;

переедать.

Также сегодня не советуют лениться, чтобы не отпугнуть деньги и удачу.

Приметы 14 ноября

Наблюдая за погодой и природой в этот день, можно узнать какой будет зима:

день теплый - и зима такой будет;

на деревьях еще есть листья - к суровому зимнему сезону;

сыро - в конце января будет очень холодно;

вороны шумят и каркают - к оттепели.

Если на Филиппов день иней на деревьях и земле с утра - к урожаю овса, а если тепло и идет дождь - будет урожай пшеницы.

Вас также могут заинтересовать новости: