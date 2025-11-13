Бывший пиар-менеджер украинской рок-группы The Hardkiss Егор Кирьянов объявил, что может судиться с ее солисткой Юлией Саниной.

Вечером в четверг, 13 ноября, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте скриншот переписки в одном из мессенджеров. Контакт, подписанный как Юлия Санина, обвиняет Кирьянова в том, что он "бросил все посреди работы" и "наделал кучу х**и", поэтому разбираться они будут в суде.

В ответ пиарщик пишет, что ждет приглашения в суд и делает "рассылку по партнерам". На это Санина предупреждает, что блокирует его аккаунт, потому что у нее нет времени на переписки. "Контакт адвокатов у тебя есть, если что", - добавляет певица.

Кирьянов сообщил подписчикам, что ищет адвокатов, поскольку Санина ему "пи**ц как угрожает":

"Юлия Санина/Бебко/Головань, до встречи в суде".

