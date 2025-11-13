Новые серии начнут выходить 17 декабря на Prime Video.

В Amazon Prime опубликовали большой трейлер второго сезона "Фоллаута" за месяц до старта сериала – новые серии начнут выходить уже 17 декабря. Всего во второй сезон войдет восемь серий.

Главная героиня Люси вместе с Гулем отправляются в культовый город Нью-Вегас, который станет центром всех сюжетных перепетий шоу. Каждый преследует свои цели. Девушка собирается отомстить отцу, а Купер – найти семью.

Также в ролике показали различных персонажей, включая мистера Хауса и третьего главного героя – члена Братства Стали Максимуса. А еще можно увидеть актеров Маколея Калкина ("Один дома") и Кумэйла Нанджиани (сериал "Силиконовая долина"): слухи об их участии во втором сезоне подтвердились.

Наконец, фанатов вселенной "Фоллаута" порадуют монстры – когти смерти, радскорпионы, радтараканы, а также супермутант – одного из них отчетливо слышно в трейлере.

В отличие от первого сезона Fallout, Amazon будет выпускать 2 сезон по серии в неделю, а не все эпизоды сразу. Премьера финального эпизода состоится 4 февраля 2026 года.

К слову, сериал уже продлили на 3-й сезон. При этом всего проект может получить 5-6 сезонов. Говорят, что с развитием персонажей торопиться не собираются.

Первый сезон оказался чрезвычайно успешным – его посмотрели более 100 миллионов человек с момента премьеры, которая состоялась в апреле 2024 года. Сериал также получил 90% свежести от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes.

