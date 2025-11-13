УНИАН делится впечатлениями о новых приключениях "Всадников".

13 ноября 2025 года в украинский прокат выходит криминальный триллер "Иллюзия обмана 3" (Now You See Me: Now You Don't). Было ли удачным возвращение команды фокусников-борцов за справедливость, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Первый фильм "Иллюзия обмана" вышел в 2013 году. В центре сюжета была команда из четырех профессиональных фокусников, которые называли себя "Всадниками" и во время своих выступлений проворачивали дерзкие ограбления банков. Правда, делали они это с благородной целью – наказывали негодяев и раздавали деньги простым людям. Неудивительно, что очень быстро они привлекли внимание ФБР. Одновременно ими заинтересовалось и так называемое "Око" – тайное общество магов, использующее иллюзионизм для помощи нуждающимся.

Картина собрала в своем касте таких звезд, как Марк Руффало (франшиза "Мстители", "Бедные-несчастные", "Мики-17"), Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", "Настоящая боль", франшиза "Добро пожаловать в Зомбилэнд"), Дэйв Франко ("Любовь, ложь и кровопролитие", "Дневная смена", "Одно целое"), Вуди Харрельсон ("Прирожденные убийцы", франшизы "Добро пожаловать в Зомбилэнд", "Голодные игры", сериал "Настоящий детектив"), Морган Фримен ("Семь", "Побег из Шоушенка", франшиза "Темный рыцарь"), Лиззи Каплан ("Интервью", "Горе-творец"), Айла Фишер ("Великий Гэтсби", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), Майкл Кейн ("Бэтмен: Начало", "Начало", "Престиж", "Дюнкерк"), Мелани Лоран ("Бесславные ублюдки", "Операция "Финал", "Загадочное убийство 2") и другие.

И хотя критики дали фильму средние отзывы, публике он понравился, да еще и был успешным в прокате.

Сиквел "Иллюзии обмана" вышел в 2016 году, а его сюжет базировался на плане мести, который воплощал сын ограбленного и униженного ими миллиардера из первой части.

Во второй части к своим ролям вернулись большинство актеров из первого фильма – Руффало, Айзенберг, Франко, Харрельсон, Фримен и Кейн, тогда как героиню Фишер в команде заменили новым персонажем в исполнении Лиззи Каплан ("Интервью", "Горе-творец"). Также к актерскому составу присоединился Дэниел Рэдклифф (франшиза "Гарри Поттер").

Этот фильм получил по большей части плохие отзывы от критиков, да и зрители восприняли его средне, но он все равно собрал неплохую кассу.

О том, что у франшизы планируется третья часть, объявили еще в 2015 году, до выхода второго фильма. Впрочем, до активной работы дошло только в 2020 году. После нескольких смен команды режиссеров и сценаристов, в конце концов в 2022 году стало известно, что продолжение будет снимать Рубен Флейшер, который до этого снял два фильма франшизы "Добро пожаловать в Зомбилэнд", а также кинохиты "Охотники на гангстеров", "Веном" и "Uncharted".

О чем фильм

События фильма происходят через 10 лет после финала второй части. В начале картины зрителей знакомят с тремя юными фокусниками – "лицом команды" Боско, ловкой Джун и "серым кардиналом" Чарли, который, собственно, и придумывает все их трюки. Они с помощью иллюзий выдают себя за оригинальных "Всадников", продолжая их дело и разоблачая нечестных бизнесменов. Конечно, эти действия не остаются без внимания лидера оригинальной команды Дэниела Атласа, который приходит к "преемникам" и предлагает им действительно крупное дело.

Одновременно становится известно, что сами "Всадники" уже много лет не работают вместе (и даже не общаются между собой) после того, как рискованное дело пошло не по плану. Впрочем, постепенно события развиваются таким образом, что новые и старые команды объединяются, чтобы разоблачить жестокую владелицу алмазной фирмы, которая также финансирует нелегальную торговлю оружием по всему миру. Вот только до последнего остается неизвестным, кто же стоит за организацией этого большого дела.

Кто в главных ролях

Создателям третьего фильма удалось вернуть на экраны большинство центральных персонажей из обеих частей – Айзенберга, Франко, Гаррельсона, Фишер, Каплан и Фримена, тогда как персонаж Руффало появился лишь в небольшом камео в самом конце.

Из новых имен в касте – Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Солтберн"), которая в очередной раз доказала, что ей прекрасно удаются отрицательные персонажи, а также юные звезды Ариана Гринблатт ("Барби", "Бордерлендс"), Джастис Смит ("Подземелье драконов", "Покемон. Детектив Пикачу", франшиза "Мир Юрского периода") и Доминик Сесса ("Оставленные").

В целом во всех частях "Иллюзии обмана" едва ли не самой сильной частью был приятный и талантливый каст – и третий фильм не стал исключением.

Реакция на фильм

Судя по первым отзывам, пока критики воспринимают третью часть значительно лучше предыдущих. В частности, на Rotten Tomatoes у него 60% одобрения от критиков против 51% у первого и 34% у второго.

В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы" – против 50 баллов у первого и 46 баллов у второго.

На IMDb фильм на данный момент имеет оценку составляет 6,3 из 10 баллов.

Наш вердикт

"Иллюзия обмана 3" – это уверенный середнячок, который может стать отличным зрелищным развлечением для фанатов фильмов об ограблениях. Причем он будет вполне понятен тем зрителям, которые не смотрели или не очень помнят первые части. В то же время, не стоит слишком серьезно воспринимать происходящее на экране и искать тому научное объяснение.

Опять же, у фильма хороший актерский состав, впрочем, поскольку персонажей много, далеко не все они хорошо раскрываются, а сюжет местами кажется несколько смазанным.

При этом фильм не лишен ряда клише, но также имеет неожиданный для многих зрителей поворот в конце.

Финал ленты намекает на продолжение, да и сам режиссер Рубен Флейшер ранее заявлял, что уже работает над четвертой частью.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

